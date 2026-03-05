Пытавшийся отравить гумпомощь для «Эспаньолы» петербуржец получил 15 лет колонии

Как стало известно «Ъ Северо-Запад», 1-й Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы петербуржца Артема Щербакова, который обвиняется в попытке отравления гуманитарной помощи для бригады «Эспаньола», противостоявшей на фронте ВСУ. Подсудимый ранее заключил сделку со следствием, дав показания на предполагаемых подельников — Рината Ильина и Никиту Красильникова, которые, в отличие от него, вину признавать отказались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Щербаков был признан виновным в участии в деятельности организации, которая признана террористической (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), покушении на теракт (ст. 30 и ст. 205 УК РФ), содействии террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ) и государственной измене (ст. 275 УК РФ).

На днях военный суд также начал рассматривать дела в отношении Ильина и Красильникова. Их адвокаты утверждают, что Щербаков являлся главным и единственным фигурантом дела. По версии защиты, одного сразу изобличенного Щербакова следствию якобы оказалось мало, поэтому, по их словам, появилась целая террористическая ячейка, которая действовала по заданию «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией и запрещен).

Подробности читайте в материале «Ъ» — «Госизмена в форме яда»

Андрей Кучеров