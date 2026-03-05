Британский самолет-разведчик пролетел у границы РФ в районе Петербурга

Британский разведывательный самолет Boeing Poseidon MRA1 совершил полет вдоль российской границы в районе Пскова и Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ данных о полетах.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Борт вылетел с авиабазы Королевских ВВС Лоссимут в Шотландии, пролетел мимо Калининграда, после чего взял курс на север. Далее самолет несколько раз проходил вдоль границы РФ над территориями Латвии, Эстонии и Финляндии.

Агентство также отмечает, что в последние годы Россия фиксирует рост активности НАТО у западных границ, а власти РФ неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

Артемий Чулков