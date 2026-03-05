СКА обыграл минское «Динамо» со счетом 2:1 в регулярном чемпионате КХЛ

Петербургский СКА на выезде в рамках очередного тура КХЛ одолел на выезде минское «Динамо», которое на текущий момент занимает вторую строчку Западной конференции. Встреча завершилась победой армейцев со счетом 1:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки СКА после победы над минским «Динамо» на выезде

Фото: Пресс-служба ХК СКА Игроки СКА после победы над минским «Динамо» на выезде

Фото: Пресс-служба ХК СКА

В довольно вязкой игре команды смогли огорчить друг друга только в середине второго периода. На шайбу форварда армейцев Матвея Полякова (31:23) хозяева площадки ответили мгновенным разящим ударом, который исполнил Алекс Лимож.

В третьем периоде коллективы Игоря Ларионова и Дмитрия Квартального так и не смогли отличиться. Все решилось в самом начале овертайма, где точный бросок удался Сергею Сапего. Таким образом армейцы укрепились на седьмой строчке Запада, минчане остались вторыми.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что «Шанхайские Драконы» уступили в Китае «Сибири» со счетом 2:1. Коллектив Митча Лава потерял все шансы на выход в плей-офф Кубка Гагарина.

Андрей Маркелов