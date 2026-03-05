Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Смольный выплатит премию фигуристу Гуменнику за шестое место на Олимпиаде

Губернатор Петербурга Александр Беглов распорядился выплатить до конца апреля премии спортсменам, представлявшим город на XXV Олимпийских зимних играх в Милане.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Согласно документу, опубликованному на сайте Смольного, фигурист Петр Гуменник получит 344 тыс. рублей за шестое место в мужском одиночном катании. Также выплату за участие в Играх получат шорт-трекист Иван Посашков (57 тыс. руб.) и тренеры спортсменов — их вознаграждение составит такие же суммы, как и у подопечных.

На Олимпиаде господин Гуменник сумел подняться с промежуточного 12-го места после короткой программы на итоговое шестое, безупречно исполнив произвольную с пятью четверными прыжками. По итогам двух программ петербуржец набрал 271,21 балла. Это выступление стало лучшим результатом среди российских мужчин-одиночников на Олимпийских играх за последние полтора десятилетия — с 2010 года.

Андрей Маркелов

