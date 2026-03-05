Главные новости за 5 марта. Новороссийск

За ночь над Черным морем сбили 17 украинских беспилотников.

Угроза атаки БПЛА в Новороссийске действовала 17 часов. Режим отменили утром 5 марта.

В Новороссийске продолжаются поквартирные и подомовые обходы после массированной атаки с 1 на 2 марта.

В порту Новороссийска запретили ввоз 532 т табачной продукции из Турции из-за карантинного вредителя.

Школы Новороссийска не могут перевести на дистанционный режим обучения в период атак БПЛА из-за проблем с интернетом.

На участок пляжа в Витязево завезли более 20 куб. м чистого песка. Работы выполнены на половине выделенной территории под проведение эксперимента.

Член Адвокатской палаты Краснодарского края пойдет под суд в Анапе за попытку взяточничества.