В порту Новороссийска пресекли ввоз 532 тонн табака из Турции

В морском порту Новороссийска запретили ввоз партии табачного сырья из Турции. По данным Южного межрегионального отделения Россельхознадзора, в грузе была обнаружена многоядная муха-горбатка.

Наличие карантинного объекта подтвердилось при осуществлении фитосанитарного контроля. Общая партия табачного сырья составила 532,62 т. В ней выявили шесть живых имаго мухи-горбатки.

Партию зараженной табачной продукции обеззаразили для предотвращения проникновения и распространения карантинного вредителя на территории РФ.

София Моисеенко