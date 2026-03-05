Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Над Черным морем сбили 17 БПЛА за ночь

В ночь с 4 на 5 марта над акваторией Черного моря ликвидировали 17 беспилотников, согласно утренней сводке министерства обороны России.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно данным минобороны, в период с 23:00 4 марта до 07:00 5 марта дежурные силы ПВО сбили 76 БПЛА над регионами России. Наибольшее количество беспилотников, 33, обезвредили над Саратовской областью.

Над Крымом ликвидировали десять БПЛА, над Краснодарским краем сбили четыре украинских дрона.

София Моисеенко

