Над Черным морем сбили 17 БПЛА за ночь
В ночь с 4 на 5 марта над акваторией Черного моря ликвидировали 17 беспилотников, согласно утренней сводке министерства обороны России.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Согласно данным минобороны, в период с 23:00 4 марта до 07:00 5 марта дежурные силы ПВО сбили 76 БПЛА над регионами России. Наибольшее количество беспилотников, 33, обезвредили над Саратовской областью.
Над Крымом ликвидировали десять БПЛА, над Краснодарским краем сбили четыре украинских дрона.