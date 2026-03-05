В Новороссийске продолжаются поквартирные обходы после атаки БПЛА

Городская комиссия продолжает устанавливать ущерб, нанесенный инфраструктуре и жителям Новороссийска в результате массированной атаки ВСУ с 1 на 2 марта. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Фото: max.ru / kravchenko_glava_nvrsk

Поквартирные обходы проводятся одновременно со сбором пакетов документов для оказания материальной помощи пострадавшим. Документы формируются в районных администрациях, после чего передаются на рассмотрение в мэрию.

«Важно выполнить работу в кратчайшие сроки, чтобы новороссийцы как можно скорее смогли получить выплаты»,— заявил Андрей Кравченко.

Размер единовременной выплаты на каждого пострадавшего составляет 15,6 тыс. руб. Компенсация за частичную утрату имущества первой необходимости установлена в размере 78,3 тыс. руб., за полную утрату имущества собственник жилья получает 156,7 тыс. руб.

По данным администрации Новороссийска, каждому собственнику пострадавшего жилья предусмотрена выплата на проведение ремонта из расчета 9 тыс. руб. за один квадратный метр площади.

В результате атаки беспилотников, произошедшей в ночь с 1 на 2 марта, в Новороссийске зафиксированы повреждения в 76 частных домах и 109 квартирах в 38 многоквартирных домах. Три дома в Восточном районе города почти полностью выгорели в результате прилетов, сообщал Андрей Кравченко.

София Моисеенко