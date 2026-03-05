На пляж в Витязево завезли 20 тысяч кубометров чистого песка

В селе Витязево Анапского района продолжаются работы по отсыпке чистого песка на километровом участке пляжа. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, на побережье завезли 20 тыс. куб. м нового песка.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

По словам руководителя ООО СК «Жемчужина» Романа Семихатского, которого цитирует оперштаб Кубани, в настоящее время специалисты засыпали песком половину отведенной территории. Работы осуществляются в соответствии с планом.

Толщина нового слоя песка составляет от 60 до 80 см, в среднем показатель достигает 70 см. Завоз песка осуществляется из карьеров, согласованных с Роспотребнадзором. Ранее перечень этих карьеров вошел в рекомендации Института океанологии.

Сотрудники Роспотребнадзора в понедельник изъяли пробы на отсыпанной части пляжа, а также на том участке, где работы еще не производились. Рабочие группы ожидают результаты исследований.

София Моисеенко