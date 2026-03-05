Угроза атаки беспилотников действовала в Новороссийске 17 часов

В Новороссийске отменили угрозу атаки БПЛА утром 5 марта. Режим действовал со дня 4 марта в общей сложности порядка 17 часов, согласно данным, опубликованным в официальных социальных сетях мэра Андрея Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Угроза атаки беспилотников была объявлена на территории Новороссийска в 13:09 4 марта. Жителей города призвали укрыться в безопасных местах и ожидать отмены сигнала. В течение дня в городе несколько раз объявляли тревогу по БПЛА. Глава города Андрей Кравченко также сообщал об отражении атаки беспилотников средствами ПВО.

Режим тревоги с сохранением угрозы по беспилотникам был снят в 20:31. Саму же угрозу по БПЛА отменили только в 06:10 5 марта.

Согласно утренней сводке министерства обороны России, за ночь над акваторией Черного моря дежурные силы ПВО сбили 17 беспилотников.

София Моисеенко