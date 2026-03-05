Школы Новороссийска не планируют переводить на дистанционный формат из-за БПЛА

Организовать дистанционное обучение в случае ухудшения обстановки с беспилотниками в Новороссийске не представляется возможным. Об этом заявили в городском управлении образования.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Во время атаки БПЛА по Новороссийску, произошедшей днем 4 марта, в чате муниципального центра управления жители призвали руководство школ перевести учащихся на дистанционное обучение для обеспечения безопасности. В управлении образования объяснили, что переход на онлайн-формат невозможен из-за технической составляющей.

«При обстановке практически отсутствует связь, что делает обучение дистанционно невозможным»,— ответили в управлении образования.

Также в УО сообщили, что родители имеют право забрать ребенка из школы или детского сада при включении сирен и объявлении воздушной тревоги, но это может быть опасно.

«Вы можете забрать ребенка во время работы сирены. Однако, находясь в это время вне укрытия, вы подвергаете опасности жизнь не только свою, но и ребенка»,— подчеркнули в управлении.

Кристина Мельникова