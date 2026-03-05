В Анапе осудят члена Адвокатской палаты Краснодарского края

Член Адвокатской палаты Краснодарского края и житель Анапы пойдут под суд за покушение на взяточничество. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Уголовные дела возбудили в отношении 35-летнего адвоката и 42-летнего местного жителя. Их обвиняют в покушении на посредничество во взяточничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах.

По версии следствия, в июне 2025 года к адвокату обратился индивидуальный предприниматель, в отношении которого проводили проверку сотрудники правоохранительных органов. Член Адвокатской палаты региона предложил клиенту избежать уголовной ответственности путем дачи взятки 1,2 млн руб., деньги должны были передать сотрудникам полиции. Мужчина согласился, после чего адвокат обратился к знакомому, ранее работавшему в органах. Предполагалось, что деньги отдадут бывшему сотруднику ведомства для последующей передачи полицейским за отдельное вознаграждение.

Гражданин, проходивший процедуру проверки со стороны МВД, осознал незаконность действий и обратился в правоохранительные органы. Деятельность адвоката и его подельника пресекли уполномоченные сотрудники при получении денежных средств.

В настоящее время адвокат и второй фигурант дела находятся под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Кристина Мельникова