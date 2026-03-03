Главные новости за 3 марта. Ростов-на-Дону и область

Батайский городской суд вынес приговор по уголовному делу об уличном конфликте, в ходе которого несколько раз выстрелили в участника СВО Вячеслава К. (его фамилия не раскрывается). Приговором обвиняемому Аразу Гусейнову назначено 10 лет лишения свободы. Также он выплатит компенсацию за причинение ущерба.

Главой администрации Азова в ходе заседания городской думы был избран Иван Головнев. Он с января занимал должность исполняющего обязанности главы городской администрации. Кандидатуру Ивана Головнева единогласно поддержали депутаты гордумы.

В Ростовской области снова подорожал проезд по трассе М-4 «Дон». Информация об этом появилась на сайте госкомпании «Автодор». Например, поездка из Москвы в Ростов-на-Дону обойдется в 3,8 тыс. руб. без учета скидки по транспондеру.

В поселке Горняцкий Белокалитвенского районе отключили водоснабжение из-за порыва водовода. Авария случилась на улице Спасательной, 11. Предварительно, восстановить водоснабжение планируется до восьми вечера 3 марта.

Бывший председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева и другие фигуранты уголовного дела о коррупции, приговоренные к длительным срокам лишения свободы, обжаловали приговор. Апелляционная жалоба поступила в Краснодарский краевой суд.

Застройщики Ростовской области вывели на рынок 169 тыс. кв. м. жилья. Это в 3,6 раза больше, чем годом ранее. Регион стал в России одним из лидеров по темпам прироста новых проектов.

В Ростовской области запустили специализированный реестр субъектов креативных индустрий для оказания адресной поддержки предпринимателям в сфере дизайна, архитектуры, гастрономии и других творческих направлений. База данных позволит властям точечно помогать фирмам и ИП, работающим в творческих сферах.