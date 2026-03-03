В Азове назначен новый глава администрации

Главой администрации Азова в ходе заседания городской думы был избран Иван Головнев. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Господин Головнев с января занимал должность исполняющего обязанности главы городской администрации. Как отмечается в сообщении Telegram-канале администрации Азова, его кандидатуру единогласно поддержали депутаты гордумы.

Ивану Головневу 44 года. В начале карьеры работал юристом, а потом в течение 18 лет работал в органах судебной власти. Около 10 лет работал судьей Ростовского областного суда. В 2025 году был назначен советником губернатора Ростовской области.

Наталья Шинкарева