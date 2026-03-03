Обвиняемого в нападении на участника СВО в Батайске приговорили к 10 годам колонии

Батайский городской суд Ростовской области вынес приговор по уголовному делу об уличном конфликте, в ходе которого несколько раз выстрелили в участника специальной военной операции Вячеслава К. (его фамилия не раскрывается). Приговором обвиняемому Аразу Гусейнову назначено 10 лет лишения свободы. Также он выплатит компенсацию за причинение ущерба в размере 700 тыс. руб., 135 тыс. руб. и 230 тыс. руб. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ростов» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Араза Гусейнова обвиняли в покушении на убийство из хулиганских побуждений (ч.3 ст.30, п. «и» ч.2 ст.105 УК РФ). В прениях сторон гособвинитель попросил назначить фигуранту 11 лет лишения свободы. Защита настаивает на том, что уголовное дело нужно прекратить в виду того, что подсудимый преступление не совершал. Фигурант вину не признал.

Конфликт между осужденным и потерпевшим произошел в Батайске 3 сентября 2023 года около 2:00 в парке имени Ленина. По версии следствия, один из участников не менее восьми раз выстрелил из травматического оружия в область жизненно важных органов потерпевшего и скрылся. Пострадавшим оказался военнослужащий, принимавший участие в военной операции на Украине.

Константин Соловьев, Мария Хоперская