В поселке Горняцкий из-за порыва отключили водоснабжение

В поселке Горняцкий Белокалитвенского районе отключили водоснабжение из-за порыва водовода. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр ЖКХ области Антонина Пшеничная.

Авария случилась на улице Спасательной, 11. Предварительно, восстановить водоснабжение планируется до 20:00 3 марта.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Советском районе Ростова-на-Дону отопление и горячую воду выключили в ряде многоэтажных домов. Причиной стал порыв теплотрассы.

Мария Хоперская