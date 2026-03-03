Проезд по М-4 «Дон» в Ростовской области снова подорожал

В Ростовской области снова подорожал проезд по трассе М-4 «Дон». Информация об этом появилась на сайте госкомпании «Автодор».

Поездка из Москвы в Ростов-на-Дону обойдется в 3,8 тыс. руб. без учета скидки по транспондеру. На отрезке 893–933 км (Дегтево — Каменск-Шахтинский) стоимость увеличилась до 200 руб. по будням и до 250 руб. в выходные.

Проезд на участке 1024–1091 км (обход Аксая) для легковых машин теперь стоит 380 руб. с понедельника по пятницу и 450 руб. в субботу и воскресенье. Отрезок 1091–1119 км (Ростов — Цукерова Балка) подорожал до 150 руб. вне зависимости от дня недели.

Мария Хоперская