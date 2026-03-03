Власти Дона создали реестр для помощи творческим предпринимателям

В Ростовской области запустили специализированный реестр субъектов креативных индустрий для оказания адресной поддержки предпринимателям в сфере дизайна, архитектуры, гастрономии и других творческих направлений. Как сообщил «Ъ-Ростов» руководитель регионального центра «Мой бизнес» Виталий Зданевич, база данных позволит властям точечно помогать работающим в творческих сферах, предлагая именно ту поддержку, которая необходима.

По словам господина Зданевича, креативным предпринимателям доступен весь комплекс мер господдержки в центрах «Мой бизнес»: от бесплатных консультаций по защите интеллектуальных прав до льготного финансирования. Сегодня каждый двенадцатый получатель бесплатных и льготных услуг в центрах представляет творческую сферу.

«Для креативного бизнеса действуют специальные меры господдержки. В прошлом году впервые при содействии правительства региона запустили бесплатные маркетинговые услуги по созданию фото- и видеоконтента, разработке фирменного стиля, изготовлению полиграфической продукции»,— уточнил руководитель РАПП.

По данным Ростовстата, в начале 2026 года в регионе насчитывалось почти 10 тыс. хозяйствующих субъектов в креативной сфере, из них 72% — индивидуальные предприниматели.

«Среди основных функций реестра — доступ к мерам государственной поддержки, а также идентификация и учет креативного бизнеса с целью дальнейшего формирования адресной политики поддержки сектора», — пояснил Виталий Зданевич.

Он отметил, для участников реестра разработан микрофинансовый продукт «Креативный» по льготной ставке от 3% годовых при наличии залога на сумму до 5 млн руб. Власти региона планируют увеличить долю творческого сектора в валовом региональном продукте с нынешних 2,3% до 6%.

Валентина Любашенко