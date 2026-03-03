В феврале запуски жилья в Ростовской области увеличились в 3,6 раза

В феврале застройщики Ростовской области вывели на рынок 169 тыс. кв.м.жилья. Это в 3,6 раза больше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом сообщает «Домостройдон.Ру» со ссылкой на данные аналитической системы «Дом.РФ».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

За указанный период регион стал одним из лидеров по темпам прироста новых проектов. Прирост показали также Ленинградская область (319 тыс. кв. м, рост в 3,2 раза), Краснодарский край (356 тыс. кв. м, рост в 3,8 раза) и Республика Башкортостан (256 тыс. кв. м, рост в 3,6 раза). В Москве объем запуском остался на уровне 2025 года, а в Тюменской области показатель, наоборот, снизились (77 тыс. кв. м, -25%).

Суммарно за два месяца в Ростовской области запустили 247 тыс. кв.м. жилья. Это в 3,7 раза больше, чем годом ранее (+268%).

Мария Хоперская