Бывшая глава Ростовского облсуда Золотарева и ее сообщники обжаловали приговор

Бывший председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева и другие фигуранты уголовного дела о коррупции, приговоренные к длительным срокам лишения свободы, обжаловали приговор. Апелляционная жалоба поступила в Краснодарский краевой суд, пишет «Ъ».

Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Первомайский районный суд Краснодара в декабре 2025 года признал Елену Золотареву виновной в получении крупных и особо крупных взяток (ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ; семь эпизодов) на общую сумму 18,4 млн руб. и назначил ей 15 лет заключения. Экс-заместитель председателя суда Татьяна Юрова была приговорена к 13 годам колонии за получение взяток на 3 млн руб. (ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ; четыре эпизода), а также за посредничество в коррупции (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ; один эпизод). Экс-председатель Железнодорожного райсуда Ростова-на-Дону Георгий Бондаренко и экс-начальник областного управления судебного департамента Андрей Рощевский, которые были посредниками в коррупционных схемах (ч. 3 и 4 ст. 291.1 УК РФ; по одному эпизоду), приговорены к шести и восьми годам лишения свободы соответственно.

Суд установил, что в 2022 году Елена Золотарева и Татьяна Юрова получали взятки за вынесение решений по уголовным и гражданским делам. Уголовное дело в отношении высокопоставленных ростовских судей было возбуждено главным следственным управлением Следственного комитета в 2023 году по материалам оперативно-разыскных мероприятий ФСБ, в ходе которых в кабинете Елены Золотаревой были зафиксированы разговоры о взятках и передача председателю суда пакетов, предположительно, с деньгами. Подсудимые настаивали, что достоверных доказательств передачи судьям денег в деле нет.

Константин Соловьев