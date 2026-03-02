Возбуждено дело о банкротстве производителя затонувшего буксира «Капитан Ушаков»

Арбитражный суд Ярославской области возбудил производство по делу о несостоятельности производителя частично затонувшего у причальной стенки Балтийского завода буксира «Капитан Ушаков» — ПАО «Ярославский судостроительный завод» (ЯСЗ). На соответствующую информацию в картотеке арбитражных дел обратил внимание «Ъ Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Затонувший морской буксир «Капитан Ушаков»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Затонувший морской буксир «Капитан Ушаков»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Заявителем выступает московское ООО «ПРО Фактор». Как следует из материалов, требование на 14,4 млн рублей связано с неоплаченной работой по ремонту судна «Капитан Сергеев» стоимостью 12 млн рублей, выполненной в 2024 году по заказу ЯСЗ. Изначально иск подало АО «Находкинский судоремонтный завод», однако в ходе процесса истца заменили на «ПРО Фактор». В ноябре 2025 года суд удовлетворил требование о взыскании, но задолженность погашена не была, после чего кредитор подал заявление о банкротстве ЯСЗ.

От ЯСЗ поступили пояснения, в которых утверждается, что завод относится к стратегическим предприятиям. Суд отметил, что размер долга и срок просрочки соответствуют требованиям закона о банкротстве для возбуждения дела в отношении стратегического предприятия. Заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 17 марта.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЯСЗ выступает ответчиком по 68 делам на 3,1 млрд рублей. В 2024 году выручка предприятия составила 4,3 млрд рублей, чистый убыток — 141 млн рублей.

В конце 2025 года стало известно, что сроки подъема частично затонувшего у причальной стенки Балтийского завода буксира «Капитан Ушаков» сдвинулись на неопределенный срок из-за возможных финансовых проблем владельца судна. Эксперты оценивают предварительный ущерб в 500–900 млн рублей.

Подробнее о перспективах подъема буксира — в материале «Ъ Северо-Запад» «Зимовка во льдах».

Артемий Чулков