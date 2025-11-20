Зимовка во льдах

Сроки подъема частично затонувшего у причальной стенки Балтийского завода буксира «Капитан Ушаков» сдвинулись на неопределенный срок из-за возможных финансовых проблем владельца судна — Ярославского судостроительного завода (ЯСЗ). Эксперты оценивают предварительный ущерб в 500–900 млн рублей. При этом отмечают, что предприятие также столкнется с комплексом последствий в виде штрафов и пени за срыв сроков контракта, расходами на аренду причала и охрану района работ, а также тратами на сам подъем буксира.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ По информации «Ъ Северо-запад», предварительная причина затопления пока остается не установленной. В ЯСЗ отметили, что оценить ущерб смогут только по факту подъема судна и дефектации

Подъем частично затонувшего в Неве буксира «Капитан Ушаков» сдвинут на неопределенный срок. Согласно распоряжению капитана Большого порта Санкт-Петербург, владельцы должны были достать судно до 20 ноября, но в обозначенную документом дату этого не произошло. Договор на судоподъем буксира у Ярославского судостроительного завода (ЯСЗ) заключен с петербургской компания «Балтспецфлот». Источники «Ъ Северо-Запад» в судостроительной отрасли говорят, что сдвиг сроков связан с финансовыми проблемами, которые в последнее время испытывает ЯСЗ.

Кроме сухих цифр в бухотчетности предприятия, по которой за первые два квартала 2025 года ПАО «ЯСЗ» получило чистый убыток до 274 тыс. рублей против 24,8 тыс. рублей за аналогичный период прошлого года, о нездоровом финансовом состоянии завода говорят и появившиеся в СМИ в октябре этого года новости о задержке выплат зарплат. На ЯСЗ задержку объяснили ожиданием финансирования от Министерства обороны РФ, которое, в свою очередь, является якорным заказчиком предприятия.

Достраивающийся по заказу этого ведомства буксир «Капитан Ушаков» частично затонул в Неве у причала Балтийского завода в ночь на 9 августа. Никто из находившихся на месте не пострадал. Работы на буксире вел ЯСЗ, арендовавший у Балтийского завода причальное место.

В Балтийском заводе не ответили на вопрос, продлил ли ЯСЗ аренду причала и на какой срок. Эксперты считают, что предприятие как арендодатель места достройки столкнется с проблемой утраты полезного времени достроечной стенки, дополнительными расходами на безопасность периметра и координацию работ, а также потенциальной деградацией покрытий причала от длительного контакта с аварийным судном. В итоге Балтийский завод перенаправит эти издержки арендатору.

Летом по факту затопления судна петербургским следственным управлением на транспорте СК РФ было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ). По информации «Ъ Северо-Запад», предварительная причина затопления пока остается не установленной. В ЯСЗ отметили, что оценить ущерб смогут только по факту подъема судна и дефектации (выявление дефектов деталей). В СКР на транспорте предварительную сумму ущерба оценили свыше чем в 1 млн рублей.

«Капитан Ушаков» — пятый морской буксир проекта 23470 в серии, строящейся для ВМФ России. Судно имеет категорию ледовых усилений Arc4 и предназначено для выполнения различных задач, включая буксировку и проводку судов, тушение пожаров на плавучих и береговых объектах, а также снятие судов с мели. Буксир был заложен на ЯСЗ в 2017 году и спущен на воду в июне 2022 года. В ноябре 2023 года прибыл по внутренним водным путям для достройки на Балтийский завод в Петербург.

Сложившаяся ситуация с частичным затоплением «Капитана Ушакова» имеет серьезные последствия как для самого судна, так и для ЯСЗ, говорят эксперты.

В наиболее простом варианте, если корпус не пострадал, а вода не повредила главные механизмы и электроника частично подлежит восстановлению, стоимость работ может составить до 500 млн рублей. При полной замене электроники и кабелей, разборки и частичной замены основных механизмов, а также ремонте покрытий — объем инвестиций составит не менее 900 млн рублей, подсчитал гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.

В дополнение к вышеперечисленному ЯСЗ столкнется с комплексом последствий: штрафы и пени за срыв сроков контракта, расходы на аренду причала, охрану района работ, подготовку документации и работы по подъему. При этом в случае, если Нева встанет, то операции перейдут в режим ледовых работ: резка или размыв льда, более узкие окна по погоде, ограничения в работе для плавкранов и вспомогательного флота, добавляет эксперт.

По Кодексу торгового мореплавания РФ собственник обязан начать удаление затонувшего имущества в сроки, определенные капитаном порта, и при нарушении администрация порта или регион может организовать удаление и потом взыскать расходы, включая страховое покрытие, с собственника (бывшего собственника, если право перейдет субъекту РФ).

Заведующий кафедрой безопасности РАНХиГС Александр Дмитриев предполагает, что затопление судна может негативно отразиться не только на финансово-экономических показателях ЯСЗ, но и отрицательно повлиять на репутацию предприятия, учитывая возбуждение уголовного дела по факту нарушения правил безопасности.

К тому же эксперт не исключает риск ущерба, который при проведении подъемных работ может быть нанесен причальной инфраструктуре Балтийского завода и соседним прилегающим объектам.

Владимир Колодчук