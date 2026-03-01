Возбуждено дело о банкротстве Ярославского судостроительного завода

Арбитражный суд Ярославской области возбудил производство по делу о несостоятельности ПАО «Ярославский судостроительный завод» (ПАО «ЯСЗ»). Определение об этом, принятое 16 февраля, размещено в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Истцом выступает ООО «ПРО Фактор» (Москва). Задолженность перед компанией в сумме 14,4 млн руб. сложилась в ходе исполнения договора между ПАО «ЯСЗ» и АО «Находкинский судоремонтный завод». В 2024 году компания из Находки выполнила ремонтные работы судна «Капитан Сергеев» стоимостью 12 млн руб. по заказу «ЯСЗ». Работы не были оплачены, в связи с чем «Находкинский судоремонтный завод» обратился в арбитражный суд. В ходе рассмотрения дела была произведена замена истца на ООО «ПРО Фактор», которое специализируется на предоставлении прочих финансовых услуг. Суд удовлетворил иск в ноябре 2025 года, однако задолженность оплачена не была.

ООО «ПРО Фактор» обратилось с иском о банкротстве, основывая свое требование на неисполнении решения суда. От ПАО «Ярославский судостроительный завод» поступили пояснения, согласно которым должник относится к стратегическим предприятиям.

«Денежное требование ООО "ПРО Фактор" по сумме задолженности и периоду просрочки исполнения обязательства соответствует требованиям, установленным в ст. 190 Закона о банкротстве, для целей возбуждения производства по делу о банкротстве стратегического предприятия»,— указано в определении суда.

Суд принял иск, возбудил производство по делу о банкротстве и привлек Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в качестве лица, участвующего в деле о банкротстве. Заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 17 марта.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что осенью 2025 года на ярославском предприятии произошла задержка выплаты зарплаты. В ноябре появились сведения, что предприятие не смогло поднять вовремя затонувший 9 августа в Санкт-Петербурге буксир «Капитан Ушаков».

По данным «СПАРК-Интерфакс», в настоящее время ПАО «ЯСЗ» выступает ответчиком по 68 делам с общей суммой исковых требований 3,1 млрд руб. В решениях судов указывается, что ответчик обосновывает неплатежи тяжелым финансовым положением предприятия. В 2024 году выручка предприятия составила 4,3 млрд руб., чистый убыток — 141 млн руб.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в июне 2024 года Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск заместителя генерального прокурора по иску, в качестве обеспечительной меры по которому было арестовано имущество ПАО «ЯСЗ». Суть иска неизвестна, так как заседание было закрытым.

«Ярославский судостроительный завод» был основан в 1920 году. Он выпускает различные суда: рыболовные, прогулочные, обстановочные, а также катера для Министерства обороны России и МЧС. Ранее завод попадал под санкции Евросоюза и Канады. По данным сайта завода, на нем работает 850 человек.

Антон Голицын