Основатель ГК «АРТ ГРУПП» Артур Мартиросян удостоен звания «Почетный строитель России»

Это высшая ведомственная награда в строительной сфере, учрежденная Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Присвоение почетного звания стало признанием многолетнего вклада Артура Мартиросяна в развитие строительной отрасли и подтверждением высочайшего профессионализма. Награда отмечает не только личные заслуги, но и безупречную репутацию компании, основанную на неизменной ответственности за качество, создании комфортной среды и ориентации на потребности будущих жителей. Это не просто почетный титул: это призвание, которое определяет каждое принятое решение и каждый реализованный проект.

В компании подчеркивают, что достижение стало возможным благодаря слаженной работе единой команды. «Благодарим команду, подрядчиков и партнеров — эта высокая награда принадлежит всем нам», — добавили в ГК «АРТ ГРУПП».

ГК «АРТ ГРУПП», являясь резидентом Ассоциации застройщиков по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, продолжает следовать высоким стандартам и внедрять лучшие практики отрасли, подтверждая статус надежного игрока на рынке недвижимости юга России.

ОГРН 1152311019190 г. Краснодар, ул. им. Воровского, д. 103, помещ. 1324

Специализированный застройщик "АртСтройГрупп"