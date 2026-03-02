Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Основатель ГК «АРТ ГРУПП» Артур Мартиросян удостоен звания «Почетный строитель России»

Это высшая ведомственная награда в строительной сфере, учрежденная Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Предыдущая фотография

Фото: представлены пресс-службой выставки YugBuild

Фото: представлены пресс-службой выставки YugBuild

Фото: представлены пресс-службой выставки YugBuild

Следующая фотография
1 / 3

Фото: представлены пресс-службой выставки YugBuild

Фото: представлены пресс-службой выставки YugBuild

Фото: представлены пресс-службой выставки YugBuild

Присвоение почетного звания стало признанием многолетнего вклада Артура Мартиросяна в развитие строительной отрасли и подтверждением высочайшего профессионализма. Награда отмечает не только личные заслуги, но и безупречную репутацию компании, основанную на неизменной ответственности за качество, создании комфортной среды и ориентации на потребности будущих жителей. Это не просто почетный титул: это призвание, которое определяет каждое принятое решение и каждый реализованный проект.

В компании подчеркивают, что достижение стало возможным благодаря слаженной работе единой команды. «Благодарим команду, подрядчиков и партнеров — эта высокая награда принадлежит всем нам», — добавили в ГК «АРТ ГРУПП».

ГК «АРТ ГРУПП», являясь резидентом Ассоциации застройщиков по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, продолжает следовать высоким стандартам и внедрять лучшие практики отрасли, подтверждая статус надежного игрока на рынке недвижимости юга России.

ОГРН 1152311019190 г. Краснодар, ул. им. Воровского, д. 103, помещ. 1324

Специализированный застройщик "АртСтройГрупп"

Реклама

Новости компаний Все