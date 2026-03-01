Главные новости за неделю 23 февраля – 1 марта. Кубань, Крым, Адыгея

Минприроды Краснодарского края подало иск о взыскании 34,25 млрд руб. с компаний, связанных с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевших крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года. Основная часть суммы связана с ущербом объектам животного мира.

Госдепартамент США направил правительству Украины дипломатическую ноту с призывом воздержаться от ударов по объектам, затрагивающим экономические интересы Соединенных Штатов.

Численность населения Краснодара в феврале 2026 года достигла 2,3 млн человек. Для разгрузки центра города и разделения транспортных потоков власти реализуют проект нового микрорайона в северо-восточной части краевой столицы.

Краснодарский край занял четвертое место в рейтинге регионов России по качеству жизни за 2025 год с результатом 77 баллов, сохранив позицию предыдущего года, а Адыгея поднялась с 18-го на 11-е место.

Краснодарский краевой суд поддержал решение о взыскании с клиники «Медист» более 6 млн руб. в пользу жительницы Сочи за некачественно проведенную пластическую операцию, которая привела к обезображиванию лица пациентки.

Краснодарский край занимает первое место в России по производству питьевого молока и второе — по сырому. В 2025 году регион произвел более 1,7 млн т молока.

Сергей Шишкарев завершил сделку по возврату 1% уставного капитала в управляющей компании «Дело», в результате чего его доля снова составляет 51%.

Краснодар вступит в Ассоциацию городов и муниципалитетов стран БРИКС+. Решение принято на девятом заседании городской думы под председательством Веры Галушко.

Краснодарский краевой суд отклонил апелляцию и. о. министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона Сергея Штрикова, обвиняемого в превышении должностных полномочий при организации госзакупок. Чиновник останется под стражей до 15 апреля 2026 года.

Бывший глава Приморско-Ахтарского муниципального округа Максим Бондаренко подал встречный иск в рамках спора с прокуратурой Краснодарского края об обращении в доход государства его имущества общей стоимостью свыше 250 млн руб.