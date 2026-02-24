Минприроды оценило ущерб от крушения танкеров в Керченском проливе в 34 млрд

Минприроды Краснодарского края подало иск о взыскании 34,25 млрд руб. с компаний, связанных с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевших крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года. Основная часть суммы связана с ущербом объектам животного мира, сообщает «Интерфакс».

Ответчиками по делу проходят три организации: ЗАО «Волгатранснефть» (владелец танкера «Волгонефть-239»), ООО «Каматрансойл» (владелец танкера «Волгонефть-212») и ООО «Кама Шиппинг» (фрахтователь этого судна).

В результате крушения судов произошел разлив нефтепродуктов в акваторию Черного моря. Загрязнение затронуло водоохранную зону в границах Анапы и Темрюкского района. На ликвидацию последствий из регионального бюджета выделили 30,13 млн руб.

Авария нанесла вред почве особо охраняемой территории — озера Соленое. Площадь загрязнения составила 1,3 тыс. кв. м, во всех слоях почвы обнаружили нефтепродукты.

Чрезвычайное происшествие привело к уничтожению объектов животного мира на территории Анапы, Темрюкского района и Новороссийска. «Согласно обследованию территории зафиксировано, что в период с 19 декабря 2024 года произошла гибель объектов животного мира»,— заявил представитель истца.

Среди погибших животных оказались виды, занесенные в Красную книгу России и Краснодарского края, а также объекты охоты и рыболовства. По методике Минприроды, ущерб за гибель охотничьих ресурсов составил 1,26 млн руб., видов из Красной книги России — 92,37 млн руб., краснокнижных животных региона — 34,12 млрд руб.

Представитель Генпрокуратуры поддержал исковые требования. Защита «Волгатранснефти» возражала, указывая, что в августе прошлого года с компании уже взыскали ущерб по иску Росприроднадзора.

Комиссии Ространснадзора, Минтранса и Росморречфлота установили, что основными причинами крушения стали нарушение капитанами и судовладельцами ограничений по сезону плавания в акваториях Азовского моря и Керченского пролива, а также недоукомплектованность экипажей квалифицированными кадрами.

Ранее Росприроднадзор оценил суммарный ущерб от разлива почти в 85 млрд руб. В августе 2025 года суд взыскал с «Волгатранснефти» 35,48 млрд руб., а с «Кама Шиппинг» и «Каматрансойл» солидарно — 49,46 млрд руб. В ноябре апелляция подтвердила эти решения.

Алина Зорина