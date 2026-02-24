На Кубани произвели более 1,7 млн т молока в 2025 году

Краснодарский край занимает первое место в России по производству питьевого молока и второе — по сырому. В 2025 году регион произвел более 1,7 млн т молока. Продуктивность коровы в крае превышает 10,5 т молока в год благодаря росту генетического потенциала дойного стада. В 2025 году получено свыше 590 тыс. т мяса и более 1,4 млрд штук яиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Губернатор Вениамин Кондратьев отметил высокотехнологичность животноводческой отрасли. В крае строятся роботизированные фермы, внедряется передовое оборудование и технологии. За последние пять лет в регионе открыли более 10 животноводческих ферм общей мощностью свыше 15 тыс. голов. Еще 14 комплексов находятся в стадии строительства.

В Краснодарской филармонии им. Г.Ф. Пономаренко прошла церемония награждения лучших животноводов края, приуроченная ко Дню животновода. В мероприятии участвовали директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Сергей Воскресенский, председатель Законодательного собрания региона Юрий Бурлачко, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий.

«Краснодарский край по праву называют кормилицей России. Мы должны и дальше оставаться гарантом продовольственной безопасности, добиваться достойных результатов вопреки всем экономическим вызовам»,— заявил губернатор.

По данным администрации, регион обеспечивает сельхозпродукцией не только собственные потребности, но и других субъектов России. Кубань является лидером по внедрению цифровых и роботизированных систем, методов геномной селекции.

Медаль «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» III степени получил глава КФХ из Северского района Владимир Ищенко. Благодарности губернатора вручили коллективам сельхозпредприятий Новокубанского и Щербиновского районов.

Дипломы победителей краевого конкурса профессионального мастерства среди работников АПК получили более 50 человек. Среди награжденных — операторы машинного доения, специалисты по выращиванию молодняка, зоотехники, селекционеры, ветврачи, трактористы-машинисты, заведующие фермами, капитаны и бригадиры рыбодобывающих судов.

Алина Зорина