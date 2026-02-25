Сергей Шишкарев завершил сделку по возврату 1% в ГК «Дело»

Сергей Шишкарев завершил сделку по возврату 1% уставного капитала в управляющей компании «Дело», в результате чего его доля снова составляет 51%. Об этом бизнесмен сообщил в своем Telegram-канале, уточнив, что документы уже переданы нотариусу для регистрации в ЕГРЮЛ, срок изменения записи участников — пять рабочих дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Он напомнил, что с декабря 2024 года этот процент принадлежал компании «Р-Альянс» и был передан владельцам «Трансмашхолдинг» в ожидании сделки с «Росатомом», которая впоследствии не состоялась. В связи с этим стороны вернулись к исходной структуре владения.

Господин Шишкарев также сообщил о завершении полномочий Алексея Лебедева на посту генерального директора УК «Дело», отметив их истечение еще в 2025 году. На внеочередном собрании участников ООО «Управляющая компания "Дело"» попытки избрать нового руководителя во второй раз не увенчались успехом: все кандидатуры, предложенные Сергеем Шишкаревым, были отклонены представителями «Росатома».

Ранее, в ноябре 2025 года, Сергей Шишкарев подал в ФАС ходатайство о приобретении 1% доли, которое в феврале 2026 года было одобрено, позволив увеличить его участие в капитале компании до контрольного уровня.

Вячеслав Рыжков