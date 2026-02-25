Число жителей Краснодара достигло 2,3 млн человек

Численность населения Краснодара в феврале 2026 года достигла 2,3 млн человек. Для разгрузки центра города и разделения транспортных потоков власти реализуют проект нового микрорайона в северо-восточной части краевой столицы, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на международной выставке «ЮгБилд».

По его словам, с 2018 года Краснодар демонстрирует рекордные темпы роста населения. В 2015 году здесь проживали 820 тыс. человек, в 2018 году Росстат вручил мэру города сертификат на 1 млн жителей. «Сегодня, по данным полиции, зарегистрировано 2,3 млн человек. По генплану 1960 года город рассчитан всего на 300 тыс. жителей»,— отметил губернатор.

Проект нового микрорайона, утвержденный в марте 2025 года, рассчитан на 220 тыс. жителей. По словам Кондратьева, его реализация намечена на 2026 год. Микрорайон станет инструментом разгрузки центральной части города, сюда планируется перенести администрацию края с необходимыми зданиями и службами. Губернатор подчеркнул, что при такой численности населения необходимо создавать комфортную городскую среду не только в центре, но и в микрорайонах, чтобы жители могли работать, отдыхать и проводить досуг на месте проживания.

В рамках проекта предполагается строительство более 5 млн кв. м жилых помещений и около 1 млн кв. м офисных и торговых площадей. Планируется создание 22 школ, 39 детских садов, девяти поликлиник, трех крытых бассейнов, стадиона и трех футбольных манежей, пяти физкультурно-оздоровительных комплексов, двух крупных парков и ряда учреждений среднего образования.

Проект включает знаковые городские объекты и аттракторы: три театра, музей, цирк, медицинский кластер с онкоцентром, конгресс-холл, аквапарк и технопарк. В конце 2025 года руководитель департамента архитектуры и градостроительства Краснодарского края Илья Поздняков сообщил о проработке механизма реализации проекта «Новый Краснодар».

Вячеслав Рыжков