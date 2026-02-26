Краснодар станет частью Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+

Краснодар вступит в Ассоциацию городов и муниципалитетов стран БРИКС+. Решение принято на девятом заседании городской думы под председательством Веры Галушко. В работе сессии участвовал глава города Евгений Наумов.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По его словам, членство в Ассоциации позволит повысить международный статус Краснодара, укрепить инвестиционный и туристический потенциал, а также наладить сотрудничество с крупными экономическими центрами, включая Китай, Индию и ЮАР. В рамках объединения предусмотрен обмен управленческими практиками, инновационными решениями в сфере городского хозяйства, экологии и социальной политики.

Ассоциация городов стран БРИКС+, со штаб-квартирой в Казани, была создана в 2024 году. Объединение формирует платформу для взаимодействия между муниципалитетами государств с развивающейся экономикой. БРИКС+ является расширением первоначального союза Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, основанного в 2009 году.

Вячеслав Рыжков