Модель из Сочи выиграла суд у клиники за испорченную операцию

Краснодарский краевой суд поддержал решение о взыскании с клиники «Медист» более 6 млн руб. в пользу жительницы Сочи за некачественно проведенную пластическую операцию, которая привела к обезображиванию лица пациентки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В сентябре 2025 года Ленинский районный суд Краснодара рассматривал иск сочинки к клинике «Медист». Женщина требовала расторгнуть договор на медицинские услуги и возместить ущерб.

Установлено, что пластическая операция была проведена в декабре 2020 года на основании договора с ООО «Медист». Медицинские услуги оказали некачественно, что привело к неизгладимому обезображиванию лица пациентки и стойкому нарушению психоэмоционального состояния.

Для восстановления здоровья женщина обращалась к пластическому хирургу, офтальмологу, неврологу, косметологу, физиотерапевту, психотерапевту и другим специалистам. Расходы составили свыше 3 млн руб., что подтверждают медицинские документы и чеки.

Клиника добровольно не возместила причиненный ущерб и моральный вред. Хирурга, выполнявшего операцию, приговором Ленинского районного суда признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности при исполнении профессиональных обязанностей.

В мае 2023 года суд уже признал факт оказания услуг ненадлежащего качества по иску пациентки к «Медист» и взыскал с организации компенсацию морального вреда и штраф.

Изучив материалы дела, суд удовлетворил требования истца. Договор расторгли, с «Медист» взыскали: 270 тыс. руб., уплаченных по договору; 270 тыс. руб. неустойки; 2,8 млн руб. убытков; 940 тыс. руб. процентов за пользование средствами; 50 тыс. руб. компенсации морального вреда; 2,1 млн руб. штрафа; 18 тыс. руб. госпошлины.

Клиника обжаловала решение в Краснодарском краевом суде. Судебная коллегия по гражданским делам сочла решение справедливым и оставила его без изменений. Решение вступило в законную силу.

Алина Зорина