Госдеп США призвал Украину воздержаться от атак по Новороссийску

Госдепартамент США направил правительству Украины дипломатическую ноту с призывом воздержаться от ударов по объектам, затрагивающим экономические интересы Соединенных Штатов. Об этом в интервью CNN сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

По ее словам, в Вашингтоне обратили внимание на последствия атак на порт Новороссийск, которые, как утверждается, затронули американские инвестиции, осуществляемые через Казахстан. «Мы слышали от Госдепартамента, что нам следует воздерживаться от нападок на американские интересы»,— сказала дипломат, уточнив, что речь не шла о полном отказе от ударов по российской военной или энергетической инфраструктуре. «Это было связано именно с тем фактом, что там пострадал экономический интерес США. Мы приняли это к сведению»,— добавила она.

В конце ноября 2025 года украинские беспилотники атаковали инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума, через которую Казахстан экспортирует значительную часть нефти. Повреждения привели к сокращению объемов поставок. Среди акционеров консорциума — американская Chevron, которая, по данным СМИ, понесла убытки. В начале 2026 года отгрузки казахстанской нефти также осложнились после атак на четыре танкера, вывозивших сырье с терминала.

Вячеслав Рыжков