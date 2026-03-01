Главные новости к утру 1 марта

Во время ракетных обстрелов США и Израиля по Ирану погиб аятолла Али Хаменеи. Информацию подтвердили государственные СМИ. Также погибли несколько высокопоставленных военнослужащих страны, включая главу КСИР Мохаммада Пакпура.

В Иране из-за ударов погибли более 200 человек и более 700 человек пострадали, сообщали в Красном Полумесяце. В Израиле погиб один человек, больше 100 пострадали. В аэропорту Абу-Даби погиб один человек при налете иранских БПЛА.

Власти Ирана пообещали отомстить за смерть верховного лидера. КСИР анонсировал «самую ожесточенную наступательную операцию» в истории страны. Целью станут Израиль и военные базы США.

Дональд Трамп заявил, что у него есть «очень хорошая идея» насчет того, кто станет следующим лидером Ирана. Кого именно он хочет видеть в качестве руководителя страны, президент не уточнил.

Аналитики Rystad Energy прогнозируют резкий скачок цен на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE при открытии торгов 2 марта. Стоимость может увеличиться на $20 за баррель.

С 1 марта цифровые коды маркировки появятся на сахаристых изделиях, спецодежде, средствах индивидуальной защиты, а также расширятся на биодобавки.