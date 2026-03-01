В Тель-Авиве погиб один человек и пострадали 25 при ударе Ирана
При ударе Ирана по Тель-Авиву погибла женщина в возрасте около 40 лет, сообщает израильский телеканал «Кан 11». Еще 25 человек получили ранения. По словам очевидцев, иранские силы нанесли прямой ракетный удар по жилому зданию.
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Пресс-служба полиции сообщила, что экстренные службы продолжают ликвидировать последствия «падения боеприпаса в районе Тель-Авива». Идут поиски людей. оказавшихся под завалами. Из здания эвакуированы 22 пострадавших.
Среди пострадавших, по данным израильской службы скорой помощи, есть мужчина, который находится в тяжелом состоянии с осколочными ранениями. Несколько человек находятся в состоянии средней тяжести, включая женщину в возрасте около 90 лет.