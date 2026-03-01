КСИР объявил о начале ожесточенной операции против США и Израиля

Иран начинает «самую ожесточенную наступательную операцию» в истории страны, заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР). Целью станут Израиль и военные базы США, сообщили там. Заявление военного формирования передает «Голос Исламской республики Иран».

Заявление КСИР было опубликовано после того, как государственные СМИ Ирана подтвердили гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Военные пообещали, что операция начнется уже в ближайшее время.

Незадолго до этого президент исламской республики Масуд Пезешкиан заявил, что Иран не оставит смерть своего верховного лидера без ответа. Он заявил, что исполнители и заказчики убийства пожалеют о содеянном.