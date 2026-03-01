Трамп рассказал об «очень хорошей идее» по кандидатуре нового лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть «очень хорошая идея» насчет того, кто станет следующим лидером Ирана, передает ABC News. До этого он сказал, что считает информацию о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи достоверной.

По словам Дональда Трампа, большинство высокопоставленных иранских руководителей после сегодняшних ударов США и Израиля «ушли из жизни». «Да. У нас есть очень хорошая идея»,— сказал господин Трамп о будущем руководителе Ирана.

До этого Reuters, Axios, Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщили, что смерть Али Хаменеи подтверждена, его тело нашли среди руин его разрушенной резиденции в Тегеране. Фотографию с найденным телом Али Хаменеи, по данным израильского «12 канала», показали Дональду Трампу и премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху.

Власти Ирана информацию о гибели Али Хаменеи не подтверждают. Иранское агентство Tasnim со ссылкой на близкий к офису аятоллы источник сообщило, что Али Хаменеи «твердо и уверенно командует на поле боя». Речь идет о руководстве операцией по ответным ударам Ирана на атаки США и Израиля.