Rystad Energy: стоимость Brent может вырасти на $20 за баррель к открытию торгов

Аналитики норвежской консалтинговой компании Rystad Energy прогнозируют резкий скачок цен на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE при открытии торгов 2 марта. Стоимость может увеличиться на $20 за баррель, если в течение выходных не появятся ясные и достоверные сигналы деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Анализ Rystad Energy опубликовал ТАСС.

Основной причиной возможного подорожания станет блокировка Ормузского пролива, через который проходит около 30% мирового экспорта (15 млн баррелей в сутки). Даже при максимальном использовании альтернативных трубопроводов, физический дефицит на рынке составит от 8 до 10 млн баррелей в день, полагают аналитики.

Рост может произойти из-за совместной военной операции США и Израиля против Ирана, которая сопровождалась ударами по иранским городам и американским базам в регионе. В ответ на это Корпус стражей исламской революции (КСИР) запретил судам проходить через Ормузский пролив.

До начала атак цена на нефть Brent выросла до максимума с июля ($72,48), продемонстрировав рост почти на 20% с начала года. ОПЕК+ (Саудовская Аравия и Россия) из-за кризиса может рассмотреть вопрос об увеличении добычи нефти на встрече в воскресенье.