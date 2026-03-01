IRNA подтвердила гибель секретаря Совета по обороне Ирана и главы КСИР

Секретарь Совета по обороне Ирана Али Шамхани и главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур погибли при ударах США и Израиля по исламской республике. Об этом сообщило Информационное агентство Исламской Республики (IRNA).

До этого о гибели военнослужащих сообщила Армия обороны Израиля. Также ЦАХАЛ заявлял о смерти главы Минобороны Азиза Насирзаде и еще четырех высокопоставленных военных чиновников Ирана.

До этого государственные СМИ Ирана сообщили о смерти аятоллы Али Хаменеи. КСИР пообещал отомстить за лидера страны: корпус анонсировал «самую ожесточенную наступательную операцию» в истории страны. Она будет направлена против американских баз и Израиля.