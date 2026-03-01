В аэропорту Абу-Даби погиб один человек при налете иранских БПЛА

При ударе Ирана по аэропорту Абу-Даби погиб один человек, семеро получили ранения. Погибший был гражданином одной из азиатских стран, сообщила пресс-служба оператора воздушных гаваней ОАЭ.

В ведомстве добавили, что аэропорт был атакован с помощью беспилотника. Власти принимают меры, отметили там. Сообщение опубликовано в соцсети X.

До этого сообщалось об ударе по аэропорту Дубая — там пострадали четыре человека. Большая часть терминалов эвакуировали еще до атаки, сообщали в администрации города.