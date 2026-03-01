С марта цифровыми кодами будут маркировать сладости и спецодежду

С 1 марта цифровые коды маркировки появятся на сахаристых изделиях, спецодежде, средствах индивидуальной защиты (СИЗ), а также расширятся на биодобавки. Об этом «Ъ» сообщила пресс-служба «Честного знака».

В категории сахаристых изделий маркировку будут наносить на печенье, пряники, мармелад, зефир, пастилу, восточные сладости, вафли, шоколадные, ореховые и прочие пасты в потребительской упаковке. Однако цифровые коды на таких товарах можно было встретить и до марта — участники рынка во время добровольного эксперимента в 55 регионах промаркировали 80 тонн продукции.

Маркировка расширится и на биодобавки, которые содержат жиры, масла и их фракции, полученные из рыбы и морских млекопитающих, а также ферменты и прочие органические соединения. В категории ветпрепаратов с марта начнут маркировать отдельные виды противопаразитарных лекарств и препаратов для лечения ЖКТ животных. Кроме того, цифровые коды появятся на спецодежде и СИЗ, которые используют строители, пожарные, спасатели и представители смежных сфер деятельности.

В марте начинается обязательная регистрация в системе «Честный знак» для участников рынка радиоэлектроники. С 1 мая маркировки постепенно появятся на смартфонах, ноутбуках, светодиодных лампах и лампах накаливания, светильниках и розетках. Обязательная регистрация в системе начнется также для производителей и импортеров отдельных видов бакалейной продукции: круп, макарон, муки и смесей для приготовления теста, мюсли, картофеля быстрого приготовления, меда в потребительской упаковке.

Меховую одежду с 1 марта будут маркировать цифровыми кодами Data Matrix в системе «Честный знак». Они придут на смену контрольным идентификационным знакам (КиЗ), которые применялись с 2016 года. Остатки с КиЗ можно будет продавать до 28 февраля 2027 года.