Койко-место не поделили

Согласно материалам дела, 16 октября 2020 года между ООО «Бизнес инвест групп партнер» и АО «Санаторий им. В. М. Ломоносова» был заключен договор аутсорсинга на организацию питания. Важным условием договора была возможность оплаты услуг санаторно-курортными путевками и курсовками, что было согласовано сторонами в дополнительном соглашении. Один из пунктов договора допускал различные формы взаиморасчетов, не запрещенные законодательством. Приложение к договору обязывало заказчика возмещать расходы исполнителя санаторно-курортными путевками в период с 1 ноября 2020 года по 31 марта 2021 года, при цене 700 руб. за койко-день. Планировалось передать 54 тыс. койко-дней в период с 1 июня по 30 сентября 2021 года.

В основе спора лежит вполне типичная для российской деловой практики ситуация: две компании заключили договор аутсорсинга, по которому «Бизнес Инвест Групп Партнер» организовывало питание отдыхающих и сотрудников санатория, а санаторий в качестве оплаты должен был предоставить исполнителю санаторно-курортные путевки и курсовки. Договор был заключен в октябре 2020 года, услуги оказывались с ноября 20 по март 2021 года, и по соглашению сторон расчет за этот период должен был произойти путевками в летний сезон того же 21 года — с июня по сентябрь.

Санаторий свое обязательство исполнил лишь частично, после чего исполнитель обратился в суд с требованием передать оставшуюся часть путевок.

На поздних стадиях процесса истец неоднократно уточнял количество — итоговая цифра составила 26 743 койко-суток. Санаторий же, в свою очередь, предъявил встречный иск о признании договора аутсорсинга ничтожным и возврате уплаченных по нему 41,5 млн руб, ссылаясь на то, что договор фактически прикрывал запрещенный заемный труд. Таким образом, перед судами оказался не просто имущественный спор, а клубок взаимных претензий, осложненный рядом обязательных обстоятельств из нескольких ранее рассмотренных дел.

Суд пришел к выводу, что санаторий, будучи стороной сделки и зная о спорных обстоятельствах с момента заключения договора, не может ссылаться на их недействительность и постановил удовлетворить иск ООО «Бизнес Инвест Групп Партнер». Апелляция отменила решение АС.

Судебный эксперт Экспертной группы Veta Александр Терентьев объясняет разность судебных решений сочетанием целых групп причин — материально-правовых и процессуальных. «Суд первой инстанции в марте 25 года удовлетворил первоначальный иск полностью и отказал в удовлетворении встречного, квалифицировав поведение санатория как недобросовестное: профучастник рынка не вправе ссылаться на недействительность сделки, которую сам же исполнял на протяжении нескольких месяцев, да еще и с пропуском срока исковой давности.

В июле того же года суд вынес дополнительное решение еще на 2 495 койко-суток — требования, которые формально были заявлены, но технически не нашли отражения в резолютивной части основного решения. Именно это дополнительное решение и стало отправной точкой для отмены всего судебного акта в апелляции: санаторий обжаловал его, указав на грубое процессуальное нарушение — суд первой инстанции принял дополнительное решение в то время, когда жалоба уже находилась в апелляционном производстве»,— поясняет юрист.

Таким образом, апелляция перешла к рассмотрению дела по правилам первой инстанции, как это предписывает арбитражно-процессуальное законодательство при обнаружении безусловного основания для отмены.

При повторном рассмотрении апелляция пришла к принципиально иному выводу: так как договор аутсорсинга был расторгнут вступившим в силу решением суда еще в январе 24 года, понуждение санатория к исполнению обязательства в натуре — то есть к передаче путевок — противоречит последствиям расторжения договора, установленным гражданским законодательством.

«После расторжения договора право требовать исполнения в натуре прекращается; надлежащий способ защиты в такой ситуации — взыскание денежного эквивалента неисполненного обязательства как неосновательного обогащения. В итоге апелляция в декабре 2025 года отказала обеим сторонам: первоначальный иск был отклонен по существу, встречный — по истечении срока давности, что само по себе является понятным исходом, в котором никто формально не выиграл»,— говорит юрист.

По его словам, наиболее вероятным выглядит тот сценарий, где кассация оставит постановление апелляции в части отказа во встречном иске без изменений — аргумент о пропуске срока давности юрлицом, занимающимся предпринимательской деятельностью, не подлежит восстановлению, это прямо установлено законом и устойчивой судебной практикой. «Значительно более острым представляется вопрос о правомерности отказа в удовлетворении первоначального иска. Апелляция применила норму о последствиях расторжения договора механически, то есть, не исследовав должным образом природу спорного обязательства.

В приложении к договору стороны согласовали конкретный порядок расчетов, а срок передачи путевок истек еще в сентябре 2021 года — то есть, задолго до расторжения договора в 2024 году. Это все означает, что на момент расторжения санаторий уже находился в просрочке по самостоятельному обязательству, возникновение которого не зависело от дальнейшей судьбы договора»,— пояснил господин Терентьев.

То, что обязательство по передаче путевок созрело и стало просроченным еще в период действия договора, является, на его взгляд, центральным аргументом кассационной жалобы истца.

«Если кассация воспримет его, то, с высокой вероятностью, постановление апелляции в части первоначального иска будет отменено с направлением дела на новое рассмотрение. Такой исход представляется примерно равновероятным с подтверждением позиции апелляции, так как граница между прекращением договорного обязательства вследствие расторжения и самостоятельным денежным долгом, сформировавшимся в период его действия, остается в российской судебной практике дискуссионной»,— говорит юрист.

По прогнозам эксперта, шансы на то, что кассация просто подтвердит апелляционное постановление во всем объеме и тем самым окончательно закроет спор без какой-либо имущественной защиты исполнителя, оказавшего услуги, выглядят достаточно низкими — это противоречило бы базовому принципу эквивалентности в гражданском обороте.

