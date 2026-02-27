«Первым в руки яйцо берет покупатель»

У входа в административный корпус птицефабрики «Новороссийск» висит объявление: «В грязной обуви не входить». Осмотрев ботинки, захожу в здание. В кабинете генерального директора взгляд упирается в другую надпись, стоящую на самом видном месте: «Прежде чем сообщить о проблеме, предложи свой вариант решения». Становится понятно, что здесь любят порядок и не любят пустую болтовню. И, как выяснится, именно в этом кроется формула успеха хозяйства, которое к своему 60-летнему юбилею намерено выйти на рекордный показатель — 300 млн яиц в год. Об истории и работе одного из крупнейших птицеводческих предприятия юга России поговорили с генеральным директором птицефабрики «Новороссийск» Владимиром Мхитаряном.

Фото: предоставлено птицефабрикой «Новороссийск»

История предприятия берет начало 13 сентября 1967 года, когда в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР была образована птицефабрика «Новороссийск». В советскую эпоху здесь были возведены первые производственные корпуса, рассчитанные на содержание 15 тыс. голов птицы. Это было типичное для того времени предприятие. Настоящий прорыв в развитии фабрики произошел с приходом нынешнего руководителя — Заслуженного работника сельского хозяйства России, Героя труда Кубани Владимира Мхитаряна. 44 года назад, в апреле 1982 года, молодой студент заочного отделения Краснодарского политехнического института сделал первую запись в трудовой книжке — «слесарь». Несмотря на предложения занять более высокую должность, он принципиально решил пройти все ступени производственной иерархии.

«Мне тогда предлагали сразу занять должность инженера,— вспоминает Владимир Мхитарян. — Но я хотел понять производство изнутри. Такой уж я человек».

Постепенно поднимаясь по карьерной лестнице, Владимир Мхитарян дорос до должности начальника цеха. А в 2000 году на общем собрании коллектив доверил ему пост генерального директора предприятия.

С момента назначения Владимира Мхитаряна на эту должность птицефабрика демонстрирует стабильный рост производственных показателей. Если в 2000 году производство яиц составляло 49 млн штук, то к 2025 году эта цифра возросла до 235 млн штук — увеличение почти в пять раз. Планы предприятия на ближайшее время еще более амбициозны: в текущем году планируется произвести 260 млн яиц, а в следующем, юбилейном для птицефабрики году, поставить настоящий рекорд — 300 млн штук. Такие показатели стали возможными, в том числе благодаря использованию высокопродуктивных пород птиц, завезенных из-за рубежа, и внедрению передовых технологий содержания.

Фото: предоставлено птицефабрикой «Новороссийск»

Ассортимент продукции также существенно расширился. Сегодня фабрика производит не только яйца различных категорий, но и специализированную продукцию: отборные, йодированные яйца, обогащенные селеном — продукты, отвечающие современным требованиям здорового питания.

«Люди хотят питаться здоровыми и полезными продуктами. Поэтому мы включили в линейку яйца, обогащенные микроэлементами. Это уже не просто еда, а функциональное питание»,— говорит Владимир Мхитарян.

Чудеса автоматики

В кабинете Владимира Мхитаряна на столе стоят мониторы, которые ведут трансляцию из цехов предприятия в режиме реального времени. «Смотрите,— он показывает на экран. — Все — на полной автоматике. Оборудование работает как часы: яйцо из-под курицы по транспортеру попадает прямиком в сортировку, а оттуда — в магазин. Первым, кто берет наше яйцо в руки, становится покупатель».

Современный уровень автоматизации производства на птицефабрике «Новороссийск» поражает. Вся технологическая цепочка — от кормления птицы до упаковки готовой продукции — полностью автоматизирована. Птицу кормят и поят в автоматическом режиме, оптимальный микроклимат в помещениях поддерживается электронными системами. Все оборудование импортное, что обеспечивает высокую надежность и точность технологических процессов. Вокруг чистота (как в больнице) и порядок.

От комбикорма до котлеты по-киевски

Птицефабрика «Новороссийск» представляет собой комплекс полного цикла. Предприятие самостоятельно производит комбикорма, что позволяет контролировать качество питания птицы и оптимизировать затраты. Здесь функционирует линия по производству белково-витаминных минеральных добавок и премиксов, которые способствуют повышению продуктивности птицы. Производственная цепочка включает выращивание птицы и глубокую переработку мясной продукции.

На птицефабрике производят: охлажденное и замороженное мясо птицы, полуфабрикаты (котлеты по-киевски, люля-кебаб, пельмени, отбивные, манты, вареники, цыплята-табака); разнообразная колбасная продукция. Ассортимент действительно впечатляет. И все — под строгим контролем качества.

Фото: предоставлено птицефабрикой «Новороссийск»

«Лаборатория своя,— рассказывает Владимир Мхитарян. — А что сами не можем проверить — в независимые отдаем. Деньги на это не жалеем. Мы не имеем права на ошибку».

Как подчеркивает Владимир Мхитарян, без соблюдения строгих стандартов качества невозможно вести успешную торговую деятельность. Качество продукции является приоритетом номер один для предприятия.

Реализация продукции осуществляется через собственные фирменные магазины, что позволяет контролировать качество товара на всех этапах до конечного потребителя. Значимым достижением последних лет стало партнерство с крупной ритейл-сетью «Магнит» — сотрудничество, которое продолжается уже четыре года и открывает широкие возможности для расширения географии продаж. Кроме того, продукция экспортируется в Абхазию, Армению, были поставки в Арабские Эмираты.

С заботой об экологии

В 2016 году предприятие ввело в эксплуатацию современный комплекс переработки птичьего помета. Установка пометосушки ежесуточно перерабатывает 60 тонн органических отходов, производя 20 тонн высококачественных органических удобрений. Это решение минимизирует экологическую нагрузку на окружающую среду. «Единственное, зимой сложно вывозить помет из-за занятых полей и размытых дорог. Поэтому помет накапливаем, а весной его начинают использовать как удобрение,— говорит Владимир Мхитарян. — Однако некоторые хозяйства предпочитают минеральные удобрения из-за удобства использования. Но радует, что все больше аграриев переходят на органику, осознают, что минеральные удобрения ухудшают плодородие земли, а органика — будущее сельского хозяйства».

За каждой цифрой — человек

Сегодня на птицефабрике трудятся 280 человек — коллектив профессионалов, обеспечивающих бесперебойную работу сложного технологического комплекса. Каждый сотрудник на вес золота. «Сотрудники — главная ценность птицефабрики,— отмечает Владимир Мхитарян. — За каждой цифрой отчета стоит человек».

Заработная плата на птицефабрике превышает средний уровень по региону и выплачивается без задержек. Есть ряд социальных услуг: обеды в столовой стоят всего 50 руб. (в городе за эту стоимость и кофе не выпьешь), общежитие для иногородних сотрудников, прачечная, вахта.

Фото: предоставлено птицефабрикой «Новороссийск»

Медицинское обслуживание организовано на высоком уровне: функционирует медицинский пункт с ежедневным дежурством медицинской сестры и еженедельным приемом терапевта. А еще каждый работник ежемесячно может приобрести по символической цене 5 кг мяса и 120 яиц. Пенсионеры, проработавшие на предприятии более пяти лет, сохраняют право на получение по льготной стоимости 3 кг мяса и 60 яиц — это своеобразная дань уважения ветеранам труда и стимул для долгосрочной работы на предприятии.

Также птицефабрика «Новороссийск» постоянно участвует во многих благотворительных и социально значимых проектах города: поддерживает бойцов в зоне СВО, помогает пожилым людям, многодетным семьям и пр.

Планы на вырост

Сейчас основное производство птицефабрики «Новороссийск» сосредоточено в станице Натухаевской на территории бывшей молочнотоварной фермы. Это решение позволило оптимизировать логистические процессы и создать более современную производственную базу.

В рамках стратегии развития птицефабрики планируется полное закрытие производственной площадки в Цемдолине благодаря строительству нового административного корпуса в станице Раевской. Убойный цех также выведен за пределы города. Дело в том, что за последние годы вокруг птицефабрики выросли жилые дома, что создавало проблемы для и предприятия, и для жителей, которые оказались в санитарно-защитной зоне.

Также руководство предприятия планирует провести ребрендинг, что должно усилить позиции торговой марки на рынке и повысить узнаваемость продукции среди потребителей.

«44 года я здесь,— говорит Владимир Мхитарян. — А планов по-прежнему громадье. Иной раз слышу от молодых про выгорание. Удивляюсь. Если любишь дело — откуда выгорание?»

Фото: предоставлено птицефабрикой «Новороссийск»