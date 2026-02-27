Афганистан объявил о завершении военной операции против Пакистана

Кабул завершил военную операцию в приграничных провинциях Пакистана. Об этом заявило Министерство обороны Афганистана.

«В полночь по прямому приказу начальника штаба вооруженных сил Исламского Эмирата военная операция успешно завершилась»,— сообщается в заявлении ведомства (цитата по «РИА Новости»). В министерстве утверждают, что Кабул нанес удары в ответ на «агрессию пакистанского военного режима против афганской территории».

По данным Минобороны Афганистана, в результате проведенной операции были захвачены две военные базы и 19 военных постов в Пакистане. Более 50 граждан Пакистана погибли, добавили в ведомстве.

Вечером 26 февраля вооруженные силы Афганистана объявили о начале наступательной военной операции в приграничных провинциях Пакистана. Исламабад в ответ ударил по складу с боеприпасами, а через несколько часов нанес авиаудары, в том числе по Кабулу. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф назвал противостояние с Афганистаном открытой войной.