Афганистан возобновил боевые действия в Пакистане

Боевые действия на афгано-пакистанской границе возобновились. Вооруженные силы Афганистана нанесли авиаудары по военным целям в Пакистане. Об этом сообщило Минобороны Исламского Эмирата.

«Силы министерства национальной обороны нанесли авиаудары по военному лагерю в Ноушере, расположенному недалеко от Исламабада»,— написала пресс-служба афганского ведомства в социальной сети X.

Как заявили в Минобороны Афганистана, новые удары были ответом на атаки пакистанских вооруженных сил на Кабул и цели в провинции южного города страны Кандагар. В ведомстве утверждают, что Пакистан атаковал афганскую территорию 26 февраля.

Афганские вооруженные силы уточнили, что удары по Пакистану были проведены успешно, так как «поражены ключевые военные объекты, центры и сооружения пакистанской армии».

Вечером 26 февраля вооруженные силы Афганистана объявили о начале наступательной военной операции в приграничных регионах Пакистана. В ответ Исламабад ударил по афганскому складу с боеприпасами, а через несколько часов нанес авиаудары по Кабулу. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф назвал противостояние с Афганистаном открытой войной. Утром 27 февраля Минобороны Афганистана заявило, что Кабул завершил военную операцию в Пакистане.