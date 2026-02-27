Пакистан нанес авиаудары по столице Афганистана Кабулу, а также по провинциям Кандагар и Пактия. Власти Пакистана заявили, что целью ударов были ключевые военные объекты.

«Пакистанская армия нанесла авиаудары в некоторых районах Кабула, Кандагара и Пактии; к счастью, сообщений о пострадавших не поступало»,— написал пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед в соцсети X.

Жители Кабула рассказали AFP, что слышали до восьми взрывов. По их словам, после авиаударов последовала стрельба.

26 февраля движение «Талибан», которое находится у власти в Афганистане с 2021 года, объявило о проведении военной операции в приграничных районах Пакистана. Власти страны назвали свои действия ответом на авиаудары 21 февраля. Исламабад заявлял, что удары были нанесены по лагерям террористов. В ночь на 27 февраля Пакистан также объявил о военной операции и нанес удар по позициям афганских военных в провинции Нангархар. Погибли 58 человек, еще около 100 ранены.