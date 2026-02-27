Ariana News сообщил об ударе Афганистана по «ядерному объекту» в Пакистане

Военнослужащие Афганистана атаковали «ядерный объект» в Пакистане. Об этом в X сообщил афганский телеканал Ariana News со ссылкой на источники.

Сотни погибших и раненых были доставлены в больницу в Исламабаде, утверждает телеканал. Афганистан также нанес удар по военному центру в районе Кокаль, расположенном в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Афганистан объявил о начале наступательной военной операции в приграничных регионах Пакистана вечером 26 февраля. В ответ пакистанские военные ударили по афганскому складу с боеприпасами, а затем и по Кабулу. Сегодня утром в Минобороны Афганистана заявили, что завершили военную операцию в Пакистане. Однако днем боевые действия возобновились.

В Минобороны Исламского Эмирата уточнили, что афганские вооруженные силы нанесли авиаудары по военному лагерю в Ноушере, расположенному вблизи Исламабада. Новые удары, пояснили в оборонном ведомстве, стали ответом на атаки пакистанских военнослужащих на Кабул, а также цели в провинции города Кандагар.