Песков: Россия надеется на прекращение боев между Афганистаном и Пакистаном

В Москве надеются, что прямые боестолкновения между Афганистаном и Пакистаном скоро прекратятся, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас пока рано говорить о каких-то выводах. Разумеется, прямые боестолкновения, которые имели место, не сулят ничего хорошего», — сказал он. Представитель президента подчеркнул, что Россия, как и весь мир, пристально следит за ситуацией.

Бои на пакистано-афганской границе возобновились вечером 26 февраля. Афганистан заявил о проведении военной операции в ответ на недавние авиаудары Пакистана. Утром 27 февраля Кабул объявил о завершении операции. В Исламабаде заявили об «открытой войне» с талибами.