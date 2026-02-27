Власти Пакистана заявили об «открытой войне» с талибами

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о начале «открытой войны» с движением «Талибан», которое находится у власти в Афганистане.

«Наше терпение достигло предела. Теперь это открытая война между нами и вами»,— написал господин Асиф в соцсети X. По его словам, талибы «собрали террористов со всего мира в Афганистане и начали экспорт терроризма».

Вечером 26 февраля «Талибан» объявил о начале наступательной военной операции в приграничных провинциях Пакистана. Исламабад в ответ нанес удар по складу с боеприпасами, а через несколько часов нанес авиаудары, в том числе по Кабулу.