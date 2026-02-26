«Дон Жуан», квартет Дмитрия Сабурова и матч «Черноморец» — «Торпедо»

В предстоящие выходные в Новороссийске состоится футбольный матч между местным «Черноморцем» и московским «Торпедо». Игра пройдет на городском стадионе, где болельщики смогут поддержать свою команду. Помимо этого, горожан и гостей города ждут выступления джазовых музыкантов и несколько театральных постановок. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На какие концерты сходить

27 февраля в 18:30 в Театре Старого Парка в Кабардинке выступит квартет Дмитрия Сабурова и при участии Дэна Барнетта (Австралия). Организаторы обещают встречу с джазом в его самом аутентичном и изысканном виде. Специальный гость вечера — австралийский тромбонист и вокалист Дэн Барнетт. Вместе с московским барабанщиком Дмитрием Сабуровым они представят программу, куда войдут джазовые стандарты и авторские композиции, а также несколько бразильских боссанов и баллад, многие из которых Дэн исполняет на настоящих морских раковинах.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (12+)

Вверх

Какие спектакли посетить

28 февраля и 1 марта в 19:00 в Новороссийском городском театре пройдет спектакль «Дон Жуан» в постановке Георгия Цнобиладзе из Санкт-Петербурга. Режиссер знаком зрителям по спектаклям «Как Зоя гусей кормила» и «Охота жить». «Энергичная, наполненная неожиданными режиссерскими решениями, гротесковая постановка не оставит равнодушными зрителя, — говорится в аннотации. — В актерском воплощении замысла режиссера присутствуют и безумная страсть отношений мужчины и женщины, и интриги, которые умело плетет Дон Жуан, бросивший вызов не только обществу, но и небесам. Изворотливость его слуги Сганареля в противовес всему, что делает его господин, открывает еще один порок, который простыми словами можно описать так: «...моя хата с краю и ничего не знаю...». Он неустанно предостерегает Дон Жуана, который ведет необузданный образ жизни, выступая в роли жениха каждой понравившейся ему девушке, безболезненно бросая предыдущую, но и не забывает о своих интересах». Все, что происходит на сцене, вскрывает пороки современного общества и указывает, к чему это может привести.

Стоимость билетов — 700 руб. (6+)

28 февраля в 17:00 в Театре Старого Парка в Кабардинке покажут спектакль «Ловушка для одинокого мужчины», поставленный по «главному хиту» Робера Тома — французского классика детективной комедии. Он написал пьесу «Восемь женщин», экранизированную Франсуа Озоном, и пьесу «Попугаиха и цыпленок», по которой был снят фильм «Ищите женщину». Его веселые криминальные истории со множеством драматических поворотов и переворотов уже больше полувека не покидают экран и сцену.

«Убитый горем Даниэль Корбан ждет новостей о поисках пропавшей жены. В один прекрасный день мадам сама является домой, однако муж совсем не рад и утверждает, что это совершенно незнакомая ему женщина. Безумен ли Даниэль или окружен заговорщиками — рассудить этот спор сможет только комиссар полиции. Герои будут жарко спорить друг с другом, воровать улики, стрелять из оружия и наперегонки опустошать бокалы, чтобы немного успокоить нервы», — говорится в описании спектакля.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (12+)

Вверх

Что посмотреть в кино

В кинотеатрах «Монитор Красная площадь», «Монитор Goodzone», «Нептун» и «Мысфильм» (Мысхако) идут показы десятков фильмов: от военных драм до семейных комедий.

26 февраля состоялась премьера фильма «Спасти бессмертного». Согласно сюжету, 20-летний блогер-экстремал живет так, словно он бессмертен. Но неожиданно оказывается в загадочной петле времени, выбраться из которой невозможно. Спасти его может только боец, погибший 80 лет назад — но после того, как парень из будущего поможет солдату обрести бессмертие. Прообраз солдата — Мендыш Омуралиев из Киргизии, погибший в 1942 году в Ржевской битве. Поисковики обнаружили и отправили его останки на родину, где героя похоронили со всеми воинскими почестями.

Стоимость билетов — от 300 руб. (12+)

26 февраля на российских экранах появилась мелодрама Алис Винокура «Кутюр» с Анджелиной Джоли и Луи Гаррелем в главных ролях. По сюжету нью-йоркский режиссер Максин прилетает в Париж. В ее планах — снять фильм о закулисье Недели высокой моды. Она окунается в суету съемок и череду новых знакомых с их жизненными историями, далекими от мира гламура. Ее напарником по съемкам оказывается красивый и притягательный оператор Антон. Их профессиональный альянс быстро перерастает в личный, полный взаимного влечения.

Стоимость билетов — от 300 руб. (18+)

Продолжается показ фильма «Горничная» Пола Фига, экранизация одноименного бестселлера Фриды Макфадден (2022). «Милли мечтает начать жизнь с чистого листа и с радостью принимает работу горничной в роскошном особняке семьи Винчестер. Но за закрытыми дверями и странными правилами скрывается нечто зловещее. Чем ближе Милли подбирается к шокирующей разгадке, тем очевиднее становится: ее собственные тайны тоже не останутся в тени», — говорится в описании к фильму.

Стоимость билетов — от 300 руб. (18+)

Вверх

Куда сходить еще

1 марта в 15:00 на стадионе «Центральный» пройдет матч ФК «Черноморец» и «Торпедо».

Стоимость билетов — от 400 руб. (0+)