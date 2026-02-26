Продажи новостроек в Алуште выросли на 63% в 2025 году

Рынок новостроек в городском округе Алушта продемонстрировал значительный рост в 2025 году — количество заключенных договоров долевого участия увеличилось на 63% до 1570 сделок, следует из исследования IDEM-консалтинг (есть в распоряжении «Ъ-Кубань»).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным аналитиков, рекордное число договоров было заключено в августе 2025-го — 265 (максимум за последние два года). Эксперты связывают такой всплеск с высокой туристической активностью и появлением на рынке новых проектов с привлекательными ценовыми предложениями.

В 2025 году существенно выросла доля сделок с квартирами — с 444 до 1030 лотов. Количество проданных апартаментов осталось практически неизменным, увеличившись лишь на 5%, что может объясняться более высокими ценами и бюджетами сделок.

С 2023 года средняя стоимость квартир и апартаментов в Алуште показала равномерный рост по всем типам лотов — в среднем на 51%. Наибольший рост продемонстрировали трехкомнатные лоты — 88% (до 307 тыс. руб. за квадратный метр).

«Рынок остается инвестиционно-привлекательным, демонстрируют хорошие темпы, поддерживается выходом новых, часто уникальных, проектов в высоких классах. Однако, анализируя бюджеты, сдержанный рост и высокий спрос на лоты в бюджетах от 12 до 15 млн руб.»,— отметила генеральный директор IDEM-консалтинг Екатерина Гресс.

За два года произошло значительное изменение структуры спроса в сторону более компактных площадей. Средний бюджет сделок на покупку студии вырос на 52% до 12,1 млн руб. Общая динамика по всем типам лотов составила 45%. Бюджет сделок на двухкомнатные лоты увеличился на 59%, что связано с растущим спросом на семейные форматы с оптимизированной планировкой.

«Темпы роста бюджетов в сделках фактически отстают от динамики стоимости квадратного метра. Это объясняется выбором более компактных лотов при сопоставимых ценах за квадрат, стремлением покупателей минимизировать первоначальные затраты и спецификой локации, где востребованы небольшие, ликвидные объекты для инвестиций или краткосрочного проживания»,— пояснила Екатерина Гресс.

Наталья Решетняк